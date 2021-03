LIVE TIRRENO. Peloton vertrokken richting Prati di Tivo, leider Van Aert: “Wil zo weinig mogelijk verliezen”

HLN SPORTCAST Tom Boonen over van der Poel: “Hij is een betere renner dan ik was”

9 maart In de nieuwste aflevering van onze HLN SPORTCAST liet ook Tom Boonen z’n licht schijnen over de straffe prestatie van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche. “Een fantastische winnaar”, noemt Boonen de Nederlandse kampioen.