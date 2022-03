LIVE TIRRENO. Merlier op zoek naar twee op twee in verraderlijke finale met laatste 200 meter over kasseien

Tirreno-AdriaticoDaags na de knappe zege van Tim Merlier zijn de sprinters opnieuw aan het woord in Tirreno-Adriatico. En de Italianen haalden de mosterd bij Nokere Koerse, want na een verraderlijke finale vol rondpunten ligt de finish na 200 meter licht oplopende kasseien. Boekt Merlier een twee op twee? Of komt Caleb Ewan er vandaag wél uit? Op deze pagina hoeft u niets van de etappe te missen.