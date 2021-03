LIVE TIRRENO. Kopgroep op 8 minuten met eerste beklimming achter de rug, peloton komt opzetten

Parijs-Nice Jonge Bissegger verrast grote kanonnen in tijdrit Pa­rijs-Ni­ce en grijpt geel, Lampaert eindigt in top 10

9 maart Stefan Bissegger heeft de individuele tijdrit in Parijs-Nice gewonnen. De 22-jarige Zwitser was 83 honderdsten sneller dan de Franse kampioen tijdrijden Rémi Cavagna. Voor de renner van EF Education-NIPPO is het de mooiste overwinning uit zijn tot nu toe jonge carrière. Hij neemt eveneens de gele trui over van Michael Matthews.