LIVE TIRRENO. Ewan geeft op, Evenepoel: “Als ik zelf een kans heb, probeer ik ze te pakken”

Wielrennen Na twee moeilijke jaren werkt Laurens De Plus aan de weg terug: “Mij weer top krijgen is een erezaak voor Ineos”

Vier koersdagen in 2020. Negentien stuks in 2021. Door fysiek leed ging de carrière van Laurens De Plus (26) twee jaar door een woestijn. Na een reset is hij back on track bij Ineos-Grenadiers. “Ik zit nog niet op mijn topgewicht, maar heb uit die moeilijke periode geleerd dat je niet een heel jaar hyper gefocust kan zijn.”

2 maart