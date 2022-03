LIVE TIRRENO. Evenepoel wil andere favorieten volgen bergop, maar ook bergaf: “Heb hard gewerkt aan mijn dalerskwaliteiten” - Alaphilippe in vlucht van de dag

Tirreno-AdriaticoIn de Tirreno-Adriatico worden vandaag alle kaarten op tafel gelegd. In de zesde en voorlaatste etappe staat de koninginnenrit op het programma. Scherprechter is de Monte Carpegna, die in de laatste 30 kilometer tweemaal wordt beklommen. Wie legt Tadej Pogacar iets in de weg? En wat kan Remco Evenepoel? Volg het LIVE.