LIVE TIRRENO. Doet Evenepoel in openingstijdrit gooi naar eerste leiderstrui?

Tirreno-AdriaticoEen dag later dan Parijs-Nice gaat in Italië vandaag Tirreno-Adriatico van start. De ‘Koers van de Twee Zeeën’ begint met een individuele tijdrit van 13,9 kilometer. Spek naar de bek van Remco Evenepoel, al is de concurrentie met onder meer Filippo Ganna en Tadej Pogacar niet min. Doet onze landgenoot een gooi naar de eerste leiderstrui? Op deze pagina volgt u de race tegen de klok op de voet.