LIVE TIRRENO. De vluchters zijn ingerekend en Sagan lost de rol in het peloton: finale punchersrit klaar om los te barsten!

Parijs-Nice Roglic ontbindt zijn duivels in eerste aankomst bergop Pa­rijs-Ni­ce en wordt leider, Benoot knap vierde

10 maart Primoz Roglic heeft de vierde etappe van de Koers naar de Zon gewonnen. In deze eerste bergetappe was hij duidelijk de beste. Onze landgenoot Oliver Naesen maakte deel uit van de kopgroep die de koers kleurde. Uit die kopgroep bleef Bernard het langst vooruit. Hij werd gegrepen op drie kilometer van de streep. Roglic is eveneens de nieuwe leider.