LIVE TIRRENO. Complete offday voor Evenepoel, dominante Pogacar op weg naar nieuwe ritzege

Wielrennen Waarom lukte het Kopecky na al die ereplaat­sen dit keer wél? “Lotte heeft keuzes gemaakt, zoals Van Aert”

Eindelijk is het haar gelukt. Lotte Kopecky (26) won dit weekend de eerste grote klassieker in haar carrière. Waarom slaagde ze deze keer wel, na al die ereplaatsen uit het verleden? Een verhaal van minder tijd in de fitness, een rustigere winter en een nieuwe omgeving.

6 maart