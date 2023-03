LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Wout van Aert ranselt het hele peloton uit elkaar op steile beklimming

De ‘individue­le ploegen­tijd­rit’, alles wat u moet weten over het experiment in Pa­rijs-Ni­ce: “Slotfase wordt als voorberei­ding op een sprint”

Voor het eerst sinds 1993 wordt vandaag nog eens een ploegentijdrit gereden in Parijs-Nice. En niet zomaar één. De 32,2 kilometer in en rond Dampierre-en-Burly worden afgehaspeld volgens een nieuw experimenteel format, dat vooral kopmannen een (klein) voordeel biedt. Zeven vragen, zeven antwoorden over een experimenteel concept, waarvan niet iedereen zich meteen grote fan toont.