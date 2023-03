LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Vluchters gegrepen, wie breekt finale in koninginnenrit open? - Van Aert: “Het gaat goed met de poep”

WIELRENNEN Patrick Lefevere geniet van de Italiaanse zon én van zijn sprinters: “Begin niet over de Tour, hé! Dat spelletje wil ik niet spelen”

Hij zat dinsdag in de ploegwagen, maar stapte uit na 85 kilometer. “Te saai”, vond Patrick Lefevere. In de teambus zat hij meer op zijn gemak. Daar werd de grote baas van Soudal-Quick.Step dubbel blij. Van de winst van Fabio Jakobsen, van het goeie werk van Julian Alaphilippe. Al is er volgens hem maar eentje die in aanmerking komt voor Milaan-Sanremo.