LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Van Aert ziet na berewerk af in steile slotkilometers, Roglic op vinkentouw

Stroeve sprints met De Lie leiden tot frustratie bij Lot­to-Dstny: “We moeten léren samenwer­ken”

Ai ai ai, Arnaud De Lie en Lotto-Dstny. Derde massaspurt in Parijs-Nice en wéér liep het mis. Stuur- en oriëntatieloos waren ze in de finale. Met ook nu onderling gekissebis na de streep en een beteuterde kopman tot gevolg. Performance manager Maxime Monfort legde de vinger in de wonde: “Ik mis (zelf)vertrouwen en cohesie.”