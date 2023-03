LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Van Aert is na val klaar voor koninginnenrit en dankt kledingsponsor: “Saved my ass. Letterlijk”

WIELRENNEN RECONSTRUC­TIE. De maandenlan­ge revalida­tie van Tiesj Benoot, door de ogen van z’n kinesisten: “Ik ga iets raars zeggen, maar we hebben heel veel gelachen”

In het najaar twijfelde hij nog of hij ooit nog renner zou worden. Ondertussen heeft hij Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen en is hij straks ook kopman in de Strade Bianche. Zeven maanden na zijn botsing op training blijkt Tiesj Benoot (28) “een completere atleet” dan ooit. Het verhaal van een lange en saaie revalidatie met een gelukkige afloop, en een kapbeurt voor z’n kinesist: “Hij was blij dat hij wraak kon nemen voor alle oefeningen die we hem hebben laten doen.”