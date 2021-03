LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Tonen sprinters zich in eerste etappe?

Wielrennen KOERS KORT. Ciccone drie jaar langer bij Trek Segafredo - Wellens en Ewan speerpun­ten Lot­to-Soud­al in Tirreno-Adriatico

9 maart Trek-Segafredo heeft de contractverlenging van Giulio Ciccone bekendgemaakt. De 26-jarige Italiaanse klimmer verlengde zijn overeenkomst, die eind dit jaar afliep, tot eind 2024. Ciccone vervoegde het Amerikaanse WorldTour-team in 2019 en liet de voorbije jaren meermaals zijn klasse zien. In zijn debuutjaar bij het team was hij goed voor ritwinst en de eindzege in het bergklassement in de Giro. Hij droeg dat jaar ook twee dagen de gele trui in de Tour. Vorig jaar won hij de Trofeo Laiguelia. Ciccone had als neoprof in 2016 bij Bardiani-CSF ook al een rit in de Ronde van Italië gewonnen.