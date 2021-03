LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Peloton maakt jacht op vijf vluchters, op weg naar massasprint in eerste etappe

WielrennenVandaag start met Tirreno-Adriatico de tweede traditionele rittenkoers in het voorjaar. Heel wat mooie namen staan aan de start in Italië. Onder hen Wout van Aert - die zich test als klassementsrenner -, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. De eerste etappe is - op enkele klimmetjes in het begin na - biljartvlak en lijkt een kolfje naar de hand van de sprinters. Volg alle actie hier LIVE!