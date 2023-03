LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Lange periode in de ‘hot seat’ op komst? Wout van Aert begint vroeg aan z’n tijdrit

Vingegaard koerst sinds twee jaar met andere ‘mindset’ tegen rivaal Pogacar: “Ik weet nu dat ik hem bergop kan lossen”

“Als ik wil winnen, moet ik voorbij Tadej Pogacar.” Jonas Vingegaard (26) beseft wat hem de komende acht dagen te doen staat in Parijs-Nice. En in de Tour leerde hij inmiddels hóe hij dat precies moet aanpakken. Maar wat het eindresultaat straks op de Promenade des Anglais ook mag zijn: “het zal niets zeggen over ons vormpeil in juli”.