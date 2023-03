LIVE TIRRENO-ADRIATICO. Krijgen Jasper Philipsen en co nog een laatste sprinterskans?

DE LAATSTE BELG. Rocky Bal­boa-adept Fabio Van den Bossche over Strade Bianche: “Pech speelde niet in Van der Poel z’n voordeel”

129ste op het Piazza del Campo in Siena, op bijna 20 minuten van winnaar Tom Pidcock. Net(jes) binnen de tijdslimiet in zijn eerste Strade Bianche. Fabio Van den Bossche (22) over zijn debuut op het Italiaanse grind, zijn favoriete quote van Rocky Balboa en de combinatie weg-piste: “Die laatste klim naar het centrum van Siena. Pff, dat viel dik tegen.”