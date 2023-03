LIVE TIRRENO-ADRIATICO. “Dit is een etappe waar ik vollenbak voor wil gaan”: krijgen we duel tussen Van Aert en Van der Poel in ‘tappa dei muri’?

Benoot probeert het in de Tirreno weer als klasse­ments­man: “Hij is deze week samen met Wilco Kelderman onze kopman”

Pech voor Tiesj Benoot (28). Hij moest zijn tijdrit in wel héél slechte omstandigheden afwerken: in de stromende regen. Een tegenvaller, want Benoot gaat voor het eerst in lange tijd voor een klassement.