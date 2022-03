LIVE STRADE BIANCHE. Stijn Vlaeminck in Siena: “Uitkijken naar Benoot” - Op naar een duel tussen Pogacar en Alaphilippe op de witte grindwegen?

Omloop Onze chef wielrennen maakt een buiging voor wereldcou­reur én bezorgde vader Wout van Aert: “Chapeau”

Hij kwam, hij zag, en hij overwon. En dat in zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Wout van Aert is terug van nooit echt weggeweest, en dat heeft ook onze chef wielrennen gezien. En zelfs na zijn solo aankomst maakte de Belgische kampioen indruk met een steunbetuiging voor Oekraïne. Of hoe een ongeruste vader nadenkt over de leefwereld van zijn zoontje: “Dat was een V voor victorie, maar het was ook een V voor vrede.”

26 februari