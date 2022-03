LIVE STRADE BIANCHE. Stijn Vlaeminck in Siena: “Uitkijken naar Benoot” - Alaphilippe: “Maak er geen tweestrijd van met Pogacar”

Strade Bianche Hugo Camps zag Strade Bianche uitgroeien tot een volwaardi­ge klassieker: “Kabouters doen er niet meer mee in de eindfase”

‘t Is nu al uitkijken naar de Strade Bianche van morgen. Ook onze columnist Hugo Camps is grote fan van de koers over de Toscaanse grindwegen. “De Strade is uitgegroeid tot een volwaardige klassieker. Voor velen zelfs tot een monument sui generis. Met niets te vergelijken, niet met de Ronde en niet met La Doyenne”, schrijft hij in zijn column. Lees hem hieronder.

4 maart