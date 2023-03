LIVE STRADE BIANCHE. Soudal-Quick.Step zakt met Alaphilippe en 3 Belgen af naar Siena

Opvallend beeld: op het midden­plein van de piste van Pa­rijs-Rou­baix ligt nu een voetbal­veld

Ieder jaar is de piste in Roubaix even het centrum van alle aandacht, maar nu staat het middenplein van de Vélodrome André Pétrieux in de belangstelling. Het plein is nu omgevormd tot een uitgerust voetbalplein.