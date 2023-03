LIVE STRADE BIANCHE. Jacht op vroege vluchters is geopend, wie breekt de koers helemaal open?

Patrick Lefevere is ‘not amused' na het openings­week­end: “We worden de wet gedicteerd”

Slecht in de Omloop, niet goed genoeg in Kuurne. Patrick Lefevere heeft te veel oorlogen gevoerd om er een drama van te maken, maar blij is hij niet. “We zijn duidelijk te licht”, is zijn harde conclusie na het openingsweekend.