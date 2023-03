LIVE STRADE BIANCHE. In het spoor van Mathieu van der Poel tijdens verkenning, grindwegen liggen er vochtig bij

KIJK. Filmpje toont de revalida­tie van Benoot na ongeval, dochtertje Roos amuseert zich met ezeltje dat hij kreeg na winst in Kuurne

De overwinning van Tiesj Benoot gisteren in Kuurne-Brussel-Kuurne was er niet zomaar eentje. Het was ook het bewijs dat onze landgenoot van Jumbo-Visma weer helemaal terug is, en dat amper zes maanden nadat hij bij een zware val in Italië een nekwervel brak. “Ik draag deze zege op aan mijn familie. Na mijn ongeval was ik niet de meest aangename persoon.”