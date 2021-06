LIVE. Sprinters aan het feest in Baloise Belgium Tour?

WielrennenVandaag staat de derde etappe van de Baloise Belgium Tour op het programma. Zonder verrassende plotwending eindigt deze rit in een massasprint. In de plaatselijke rondes (drie stuks van elk zestien kilometer) moeten de renners telkens wel de Côte Dongelstraat over, maar dat is amper een bultje van 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,2 procent. Krijgen we een derde Belgische ritwinnaar met Jasper Philipsen of steekt een andere snelle man daar een stokje voor? Volg alle actie hier LIVE.