LIVE. Slotakkoord San Juan is als veredeld criterium voer voor de sprinters

Wielrennen KIJK. Zo loodste Evenepoel Jakobsen naar de zege met een kopbeurt van 2,2 (!) kilometer: “Misschien wel snelste lead-out ooit”

Wereldkampioen of niet, Remco Evenepoel gaf vooraf al aan dat hij zich in deze Ronde van San Juan met veel plezier zou uitsloven voor sprinter Fabio Jakobsen. En of hij woord houdt: waar het zondag nog mis ging, was het gisteren wél prijs voor Soudal-Quick.Step. Mét een glansrol voor Evenepoel, die met een kopbeurt van maar liefst 2,2 kilometer het bedje spreidde voor Jakobsen. “Mooie revanche voor zondag”, was Evenepoel duidelijk bij onze man in Argentinië.

24 januari