LIVE SCHELDEPRIJS. Vroege vlucht heeft nog halve minuut, massasprint in Schoten lijkt onvermijdelijk

Opvallend. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen weegt bijna hetzelfde als de winnares: Tadej Pogacar (66 kg) versus Lotte Kopecky (63 kg). In de top tien van de mannen vinden we nog twee lichtgewichten van minder dan 70 kilogram. Is de Ronde te zwaar geworden voor kasseibonken van tachtig kilogram? “De finale is een halve bergrit. Qua watt per kilo voeren wij een ongelijke strijd met de klimmers.”