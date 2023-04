LIVE SCHELDEPRIJS. Van der Poel: "Of ik geen schrik heb om te vallen? Dan moet je stoppen met koersen”

EXCLUSIEF. De Ronde van Vlaanderen door de lens van Ashley en Jered Gruber, de topfotogra­fen achter iconische foto Van Aert

In 2022 zorgden ze voor dé wielerfoto van het jaar, gisteren ging het Amerikaanse fotografenkoppel Ashley en Jered Gruber exclusief voor HLN opnieuw met de camera op pad in de Ronde van Vlaanderen. En dat leverde uiteraard prachtige beelden op. Een knuffel tussen Pogacar en Van der Poel. De gekte bij de fans. Of het gedobber over de kasseien. Geniet hieronder even mee.