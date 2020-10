LIVE SCHELDEPRIJS. Topsprinters gaan duel aan in traditioneel spurtfestival

Wielrennen Trekt Evenepoel volgend jaar al naar de Tour? “De Spelen zullen alles bepalen”

9 oktober Remco Evenepoel had het bij ‘Vandaag is Rood’, het omkaderingsprogramma van VTM rond de wedstrijden van de Rode Duivels, onder meer over zijn eigen voetbalverleden bij Anderlecht, PSV en de jeugdploegen van de Rode Duivels. Maar de 20-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step had het uiteraard ook over zijn zware val in de Ronde van Lombardije, wat al uitgebreid aan bod kwam in Telefacts NU. “Toen ik viel, zag ik niks. Het was zwart. Toen ik er lag, kon ik mij niet bewegen en ik dacht dat mijn benen verlamd waren. Na een kwartier kwam alles een beetje los.”