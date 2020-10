LIVE SCHELDEPRIJS. Peloton houdt achttal met Cavendish in het vizier, Mads Pedersen geeft op

In Het Wiel Deze namiddag gloednieu­we podcast op HLN.be: “In Het Wiel - met Stijn Vlaeminck & Tom Boonen”

12 oktober Reden Wout van Aert en Mathieu van der Poel nu wel of niet tégen elkaar in Gent-Wevelgem? Stopt Mark Cavendish écht met koersen? Niets zo leuk dan over koers praten. Deze namiddag voegen we bij HLN.be de daad bij het woord. Beluister onze gloednieuwe podcast HIER.