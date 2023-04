LIVE SCHELDEPRIJS. Geen waaiers verwacht, dit zijn onze sterren

PODCAST WUYTS & VLAEMINCK.“Kopecky is een grotere garantie op winst dan Wout van Aert op dit moment”

Wat een koers was dat. De Ronde van Vlaanderen loste alle verwachtingen in, behalve voor Wout van Aert die opnieuw met lege handen achterblijft. Stof genoeg om over na te praten in de HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’, met deze keer tweevoudig Ronde-winnaar Peter Van Petegem als gast. “Zolang Pogacar naar de Ronde blijft komen, wordt dat een probleem voor van Aert.” Luister hieronder naar de scherpste podcast van de koers.