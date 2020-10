LIVE SCHELDEPRIJS. Cavendish laat zich inlopen, peloton zit vluchters op de hielen

In Het Wiel “Cavendish onderging laatste drie jaar lijdensweg die iemand in normaal leven zich niet kan voorstel­len”

13 oktober Verrassing na Gent-Wevelgem. “Dit was misschien wel mijn laatste koers”, klonk het bij een emotionele Mark Cavendish. Een verrassing, voor huisanalist Tom Boonen, zo geeft hij toe in de eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast ‘In Het Wiel’. “Ik had het niet zien aankomen. Hij reed, eindelijk nog eens, best een goeie koers. Ik ken hem heel goed, dus neem het van mij aan: de laatste drie jaar voor hem zijn de hel geweest. Een lijdensweg, die iemand in een normaal leven zich waarschijnlijk niet kan voorstellen. Want een winnaar die niet wint, dat is verschrikkelijk. Hij heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ploeg, ik weet dat hij die zelf hoog in het vaandel draagt. Als je die dan niet kan inlossen, door heel veel verschillende omstandigheden...”