LIVE SCHELDECROSS. Veldrijden van de bovenste plank: Van der Poel imponeert ondanks knie, Van Aert geeft zich nog niet gewonnen

VeldrijdenD-day voor Wout van Aert. De Belgische kampioen maakt vandaag in de Scheldecross zijn comeback in het veld. En de tegenstand is meteen bijzonder groot. Ook Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock, die gisteren allebei ten val kwamen, verschijnen aan de start in Antwerpen. Om 14 uur wordt het startschot gegeven. Volg alle actie op de voet in deze liveblog!