LIVE SAN JUAN. Egan Bernal stapt uit de wedstrijd "met maagproblemen”

WielrennenGisteren werd de Ronde van San Juan wellicht beslist in de enige bergrit, vandaag is het hoge woord weer aan de snelle mannen. En kruipt Remco Evenepoel dus weer in de rol van lead-out voor ploegmaat Fabio Jakobsen. Bezorgt de Nederlander Soudal-Quick.Step een tweede ritzege? Of strooit een andere sprinter roet in het eten? Volg het op de voet in onderstaande liveblog.