LIVE SAN JUAN. Bernal stapt uit de koers met kniepijn na eerdere val, peloton jaagt op zeven vluchters

Wielrennen “Wat een grap”: beroering over diskwalifi­ca­tie James Knox in Tour Down Under, Oliver Naesen toont begrip

Daar zit je dan aan de andere kant van de wereld. James Knox reisde met Soudal-Quick.Step naar Australië voor de Tour Down Under, maar de Brit werd in de eerste rit in lijn uit koers genomen. Knox werd gediskwalificeerd omdat hij na een valpartij gebruik maakte van de volgwagens om terug te keren in de koers. Eigen fout, zou je kunnen concluderen. Al bewijst het verhaal van Knox dat het niet zo zwart-wit is.

19 januari