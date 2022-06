LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Wat overblijft van peloton maakt zich stilaan op voor lastige slotklim, ritzege lijkt voor vluchters

WielrennenHet coronavirus slaat wild om zich heen in het peloton. Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious en UAE trekken zich met heel de ploeg terug. En ook bij andere ploegen regent het positieve gevallen. Zo heeft ook leider Vlasov noodgedwongen de wedstrijd verlaten. We trekken vandaag dus de bergen in met een sterk gereduceerd peloton. Volg de etappe hier op de voet!