LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Van Aert sluipt in koniginnenrit mee in grote aanvalsgroep, Evenepoel: “Lange klimmen moeten mij liggen”

UITSLAG. Evenepoel trekt op 16 seconden van de leider naar koninginne­n­etap­pe, hoe staan de andere klasse­ments­man­nen ervoor?

Remco Evenepoel finishte als tweede na een lastige rit in Zwitserland. Een indrukwekkende Cian Uijtdebroeks reed naar de vierde plaats. Ook landgenoot Sylvain Moniquet van Lotto DSTNY, eindigde knap in de top tien. Morgen volgt de koninginnenetappe in de Ronde van Zwitserland. In het klassement lijkt alles nog speelbaar. De Oostenrijker Felix Gall leidt, Evenepoel is derde op slechts zestien seconden. Bekijk hieronder de uitslag van rit vier en de stand van zaken in het klassement.