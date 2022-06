LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Straks koersen met een half peloton? Alpecin-Fenix en Bahrain-Victorious naar huis, ook Hirschi en viertal EF blijven aan de kant

Wielrennen Vroege vluchter Vuillermoz legt het peloton in de luren in de Dauphiné, Van Aert is gele trui kwijt: “Zonde”

Alexis Vuillermoz (34) heeft de tweede etappe in de Dauphiné gewonnen. De Fransman van TotalEnergies was de snelste van een vluchtersgroep die het peloton net voorbleef. Wout van Aert won enkele tellen later de pelotonsprint, maar moest zijn gele trui afgeven aan Vuillermoz.

6 juni