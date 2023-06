LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Start zesde etappe uitgesteld door enorme rotsmassa die naar beneden gekomen is, ook startplaats gewijzigd

De start van de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland wordt uitgesteld door de enorme rotsmassa die naar beneden is gekomen in het bergdorp Brienz-Brinzauls. Remco Evenepoel moest gisteren snel passen in de koninginnenrit, maar de wereldkampioen beperkte de schade. Vandaag zou hij niet in de problemen mogen komen. Volg de etappe op de voet via onderstaande liveblog.