LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Sprintersploegen jagen op koplopersduo, late valpartij schrikt peloton op

Slalommen tussen auto’s en bussen in volle finale. Het peloton van de Tour des Pyrénées - een driedaagse vrouwenkoers in Frankrijk - moest bij wijlen afrekenen met levensgevaarlijke omstandigheden. De UCI zette de rittenkoers een dag eerder dan voorzien stop, maar dat was niet naar de zin van koersdirecteur Pascal Baudron. “Het is niet de moeite waard om maanden energie te steken in een wedstrijd die vervolgens wordt geannuleerd door de grillen van een stel verwende kinderen.”