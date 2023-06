LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Remco Evenepoel wil komende dagen scoren: “Als ik gevoel van gisteren kan vasthouden, gaan we voor eindzege”

De Ronde van Zwitserland gaat vandaag voort met een pittige rit van Tafers naar ski-oord Villars-sur-Ollon (143,6 km). Vooral in het laatste deel moet stevig geklommen worden - in totaal moeten de renners vandaag ruim 2.600 hoogtemeters overwinnen. Tot wat is Remco Evenepoel in staat? Volg het op deze pagina!