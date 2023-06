LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Massale valpartij schrikt peloton op, Van Aert en co stevenen af op massasprint

Vandaag staat in de Ronde van Zwitserland de eerste rit in lijn op het programma. De etappe bevat enkele klimmetjes, maar een sprint lijkt het voorbestemde scenario. Thuisrijder Michael Schär (AG2R) en Nick Zukowsky (Q36.5 Team) kleurden de vroege vlucht, maar op 23 kilometer van de finish werd het duo ingerekend. Een sprint lijkt in de maak. Volg het op de voet in onderstaande liveblog!