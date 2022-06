LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Man tegen man op de Lukmanierpass vooraan: Pinot gaat voor glorie

WIELRENNEN Het coronavi­rus rukt steeds verder op in Zwitser­land: welke coronamaat­re­ge­len zijn nog van kracht? En speelt elke ploeg zomaar open kaart?

Het coronavirus houdt de Ronde van Zwitserland in een wurggreep. De ene renner na de andere test positief - ook klassementsleider Alexandr Vlasov kan straks niet starten. Wat zijn de maatregelen vandaag in het peloton? En waarom gaan sommige ploegen collectief naar huis en andere niet? “Strikt genomen zou elke ploeg moeten handelen zoals Jumbo-Visma of UAE, maar als arts telt het ziektebeeld van de renner voor je en da’s verder kijken dan louter het boekje.”

17 juni