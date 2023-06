LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Laat Evenepoel zich zien? Wat brengt slotklim naar Villars-sur-Ollon?

KIJK. Eritreeërs door het dolle heen na ritzege Girmay in Zwitser­land

Na een matig voorjaar komt Biniam Girmay in aanloop naar de Tour weer boven water. De 23-jarige Eritreeër won in de Ronde van Zwitserland een massasprint voor Arnaud Démare en Wout van Aert. En of de fans uit zijn thuisland daar blij mee waren.