LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Jumbo-Visma stapt uit de koers: “Vier renners zijn besmet met corona”

WielrennenDe vijfde rit in de Ronde van Zwitserland gaat van start zonder Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg meldt dat er een coronageval in de ploeg is en dat ze daarom uit voorzorg verstek geven voor het verdere verloop van de wielerronde. Of dat vandaag al een voordeel is voor Remco Evenepoel in de strijd om het eindpodium volgt u live op deze pagina.