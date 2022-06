LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Jimmy Janssens enige Belg in vroege vlucht van drie

Wielrennen COLUMN. Wuyts over Dumoulin: “De manier waarop je de kwetsbare mens een stem gaf was moedig, Tom”

Tom Dumoulin stopt na dit seizoen als profrenner. Onze wieleranalist en commentator Michel Wuyts werd in 2015 fan van Dumoulin, zeker ook van de mens achter de prof. “Meer dan renner is Tom gepassioneerd fietser. Onmetelijk talent dreef hem naar het peloton. Per ongeluk haast. Succes overkomt een mens. En daar had hij het vaak moeilijk mee.” Lees hieronder Wuyts’ column over de Nederlander.

4 juni