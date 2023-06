LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Gall op weg naar de ritzege, Evenepoel heeft het lastig maar herrijst

Wout van Aert zet te vroeg aan en moet winst aan Girmay laten: “Met iets betere inschat­ting zat ritzege erin”

Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Wout van Aert (Jumbo-Visma) zette te vroeg aan, waarop de Eritreeër onze landgenoot in een massasprint kon remonteren. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) werd tweede, Van Aert eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Evenepoel toonde zich heel even bij een tussensprint, waar hij één bonificatieseconde greep.