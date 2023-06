LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Evenepoel, Uijtdebroeks en andere favorieten opnieuw aan de bak over Crans Montana?

Vingegaard imponeert in Dauphiné, maar zit met gedachten bij slachtof­fers van steekpar­tij in Annecy: “Sportwe­reld vandaag niet belangrijk”

Winnaar Jonas Vingegaard was na de vijfde rit met zijn gedachten bij de families van de slachtoffers van het drama in Annecy. Zijn concurrenten zaten op dat moment nog op hun fiets. De Deen van Jumbo-Visma is autoritair op weg naar de eindzege in de Dauphiné.