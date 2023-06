LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Evenepoel en Van Aert voor start zevende rit: “Hier is geen handleiding voor”

“Weer een tikje voor Caleb”: Ewan en Philipsen likken wonden na val in Baloise Belgium Tour, Jakobsen tankt vertrouwen met oog op Tour

Tom Boonen vijf keer, André Greipel vier, Jasper Philipsen vorig jaar. De aankomst op de Wandelaar in Knokke-Heist is elk jaar het décor van een massasprint in de Baloise Belgium Tour. Fabio Jakobsen won, maar niet na een koninklijke sprint want Philipsen en Caleb Ewan kwamen lelijk ten val. Zonder breuken, maar zo dicht bij de Tour is elke schaafwonde er één te veel.