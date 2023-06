LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Drie keer klimmen boven de 2.000 meter: hoe komen Evenepoel en Uijtdebroeks voor de dag?

Heuglijke dag voor Jasper Stuyven: Trek-ren­ner en z'n partner Elke stappen in het huwelijks­boot­je

Geen Jasper Stuyven aan de start van Dwars door het Hageland vandaag, maar daar had de renner van Trek-Segafredo een goeie reden voor. Onze 31-jarige landgenoot is vandaag namelijk getrouwd met zijn partner Elke Bleyaert. Het duo woont in Monaco, maar kwam voor de trouw naar Leuven. Onder een stralende zon gaven ze elkaar daar het jawoord.