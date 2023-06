LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Drie keer klimmen boven de 2.000 meter, Evenepoel: “Ik heb deze rit met stip aangeduid”

Rit vijf in de Ronde van Zwitserland is D-Day voor de klassementsmannen. Met meer dan 4.500 hoogtemeters en passages over de Furka-, Oberalp- en Albulapass beloven spektakel. Hoe komen Evenepoel en Uijtdebroeks voor de dag? Alles is live te volgen op deze pagina.