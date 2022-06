LIVE RONDE VAN ZWITSERLAND. Alweer het nodige klimwerk, maar finale is minder pittig: komt er kansje voor de snelle mannen?

Wielrennen KOERS KORT. Pogacar kent ploegmaats voor Ronde van Slovenië - Bardet zeker van Tourselec­tie

Terwijl zijn belangrijkste Tour-uitdagers de Dauphiné reden of de Ronde van Zwitserland betwisten, warmt titelverdediger Tadej Pogacar (23) na een hoogtestage in Livigno vanaf woensdag de benen op in de Ronde van Slovenië. Die route nam het Sloveense fenomeen ook vorig jaar al, mét succes. Na de eindzege in eigen land won Pogacar in 2021 ook voor de tweede opeenvolgende keer de Tour. Hij krijgt in Slovenië het gezelschap van landgenoot Jan Polanc, Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka en Rui Oliveira. De laatste koers van Pogacar dateert alweer van twee maanden geleden, toen hij twaalfde werd in de Waalse Pijl.

13 juni